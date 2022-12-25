مئات الأكراد السوريين يتظاهرون تنديداً بهجوم باريس

تظاهر مئات الأشخاص، اليوم الأحد، في مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا، تنديداً بإطلاق نار استهدف الجالية الكردية في باريس الجمعة، موقعاً 3 قتلى.

ومنذ الهجوم، يجري ترجيح فرضية الدافع العنصري، إذ إن المشتبه به، وهو رجل متقاعد بعمر 69 عاماً، اعترف إثر إلقاء القبض عليه بأنه يكن "كراهية للأجانب أصبحت حالة مرضية تماماً"، وفق ما أعلنت المدعية العامة لباريس. كما قال إنه "عنصري"، بحسب ما ذكر مصدر قريب من التحقيقات.

وفي مدينة الحسكة، إحدى أبرز مدن الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، تظاهر المئات تنديداً بالاعتداء، وهتفوا بشعارات باللغة الكردية: "الشهداء لا يموتون" و"لن ننسى شهداء باريس" و"لا لإبادة الشعب الكردي".