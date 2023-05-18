استهداف صحفيين من قبل المستوطنين خلال "مسيرة الأعلام" بالقدس‎‎

وكانت الشرطة الإسرائيلية أغلقت، ظهيرة اليوم، الطرقات المؤدية إلى البلدة القديمة، ومنعت المقدسيين من الوصول إلى المناطق القريبة من مسار المسيرة.

من جهة أخرى، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عدداً من النشطاء الإسرائيليين اليساريين، بعد أن افترشوا الطرق مع بعض العرب في محاولة للتصدي لمسيرة المستوطنين المتطرفين.

وستنطلق المسيرة بعد تجميع أكبر عدد من المستوطنين إلى البلدة القديمة والتجول في شوارعها والأزقة وصولا إلى أبواب المسجد الأقصى.