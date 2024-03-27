بن غفير: بايدن يفضّل نهج السنوار على نهج نتنياهو
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يفضل نهج يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة، على نهج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
جاء ذلك بحسب ما قال بن غفير في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، أشار فيها إلى أن "بايدن يفضل كذلك نهج رشيدة طليب، النائبة الديمقراطية من أصل فلسطيني، على نهجه ونهج نتنياهو".
وأضاف: "كنت أتوقع ألا يتبع رئيس الولايات المتحدة خطهم، بل أن يتبع خطنا"، متابعا أن "الرئيس الأمريكي مخطئ للغاية".
وجاءت تصريحاته على خلفية تأزم العلاقات بين البلدين، موضحًا أن بايدن سعى باستمرار إلى فرض قيود على إسرائيل وتحدث عن حقوق الطرف الآخر، الذي يشمل "العديد من الإرهابيين الذين يريدون تدميرنا".
ويتعرض بايدن لانتقادات واسعة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بلغت ذروتها أمس الإثنين، بعد إحجام واشنطن عن استخدام سلطة النقض "الفيتو" ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف الحرب في غزة.
ومنذ مدة، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات أي اجتياح بري إسرائيلي لرفح التي تؤوي نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني، دفعهم الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقا هجمات أسقطت قتلى وجرحى.
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".