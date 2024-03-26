غرقاً.. مقتل 12 فلسطينيا خلال محاولة التقاط مساعدات ألقيت في البحر

قتل 18 فلسطينياً، بينهم 12 غرقاً، خلال محاولات للحصول على مساعدات ألقتها طائرات عبر مظلات وسقطت في البحر، حسبما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وقال المكتب في بيان إن "عشرات المواطنين الجائعين دخلوا إلى البحر للحصول على مساعدات ألقتها الطائرات داخل البحر، ما تسبب بغرق العشرات استــشهد منهم 12 مواطناً، كما واستــشهد 6 مواطنين آخرين نتيجة التدافع في أكثر من مكان كانوا يحاولون الحصول على مساعدات ألقتها الطائرات بشكل خاطئ أيضاً في ظل المجاعة المستمرة".

ودعا المكتب إلى وقف عمليات إنزال المساعدات من الجو، وطالب بفتح المعابر البرية بشكل فوري.

وحمّل البيان الإدارة الأمريكية وإسرائيل "المسؤولية الكاملة عن استمرار علميات التجويع والإبادة الجماعية".