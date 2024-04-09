البحرين.. تفاصيل مرسوم العفو الملكي

أصدرت البحرين، الإثنين، مرسوما ملكيا بالعفو عن 1584 سجينا، بعضهم كان يقضي أحكاما بالسجن مدى الحياة.

كما أصدرت البحرين عفوا مشروطا عن بعض السجناء بموجب قانون العقوبات البديلة لعام 2017، الذي يُسمح بموجبه للسجناء الذين قضوا نصف المدة على الأقل بإكمال فترة العقوبة خارج السجن، من خلال تدابير تشمل خدمة المجتمع، والخضوع لدورات إعادة تأهيل ومراقبة إلكترونية.