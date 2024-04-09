البحرين.. تفاصيل مرسوم العفو الملكي
أصدرت البحرين، الإثنين، مرسوما ملكيا بالعفو عن 1584 سجينا، بعضهم كان يقضي أحكاما بالسجن مدى الحياة.
كما أصدرت البحرين عفوا مشروطا عن بعض السجناء بموجب قانون العقوبات البديلة لعام 2017، الذي يُسمح بموجبه للسجناء الذين قضوا نصف المدة على الأقل بإكمال فترة العقوبة خارج السجن، من خلال تدابير تشمل خدمة المجتمع، والخضوع لدورات إعادة تأهيل ومراقبة إلكترونية.
وقال مركز الاتصال الوطني الحكومي، في بيان، إن عددا كبيرا من المفرج عنهم أدينوا في الأصل بجرائم عنف أو جرائم تتعلق بالإخلال بالنظام العام، مشيرا إلى إعفائهم من دفع الكفالة والرسوم ذات الصلة.
وقال متحدث باسم الحكومة لرويترز، إن نحو 65 بالمئة من المفرج عنهم كانوا مدانين بتهم تتعلق بأعمال شغب.
وأضاف مركز الاتصال الوطني أن نحو 6500 سجين في البحرين استفادوا من قانون العقوبات البديلة منذ إقراره في 2017.