السلطات الليبية تعيد 161 مهاجراً نيجيرياً إلى بلادهم

أعادت السلطات الليبية 161 مهاجراً نيجيرياً، بينهم 75 امرأة وستة أطفال، إلى بلادهم، الاثنين، في إطار برنامج للعودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

وتحدث وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها عماد الطرابلسي مع المهاجرين قبل مغادرتهم. وقال لوسائل إعلام: "نحن لن نتحمل مسؤولية الهجرة غير الشرعية بأنفسنا"، بدون مساعدة المجتمع الدولي.

وأضاف: "لن نمكّن أي أجنبي من البقاء في ليبيا إلا بصفة قانونية"؛ أي إذا "كان يدرس" أو يمارس "نشاطاً" ودخل "بطريقة رسمية".

وأوضح أن من بين مجموعة المهاجرين النيجيريين الذين "سوف يتم ترحيلهم" هناك "102 تم القبض عليهم عند الحدود الليبية التونسية وهم يحاولون الدخول إلى تونس أو من تونس إلى ليبيا".

وأعلنت ليبيا وتونس، في 10 آب/أغسطس، أنهما اتفقتا على إيواء مهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، عالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر.

وأكد مستشار السفارة النيجيرية في طرابلس صمويل أوكيري أن المهاجرين الـ 161 "لم يجبروا" على العودة إلى نيجيريا. وقال: "أوضحنا لهم أن الهجرة ليست سيئة في ذاتها، لكنهم لا يستطيعون القدوم إلى بلد آخر بدون احترام الإجراءات".

وفي 20 حزيران/يونيو، أُعيد 165 نيجيرياً إلى بلادهم في إطار برنامج العودة الطوعية. وفي ليبيا أكثر من 600 ألف مهاجر، وقد تم اعتراض هؤلاء أو إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط أثناء عبورهم إلى أوروبا.