"العودة الطوعية".. خطة تونسية لتقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين

كشف نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة في تونس، الأحد، أن بلاده تعمل على مبادرة من أجل "العودة الطوعية" للمهاجرين غير الشرعيين.

وشجب الوزير التونسي، في كلمة له خلال احتفال بمناسبة "يوم أفريقيا"، "حملات المغالطة والتشويه التي تستهدف البلاد في تعاطيها مع هذه الآفة"، حسب تعبيره.

وقال عمار إن تونس تعمل على "ضمان العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، ضحايا الشبكات الإجرامية، في ظروف إنسانية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والشركاء المعنيين".

وشدد على أن "معالجة هذه الظاهرة هي مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا وثيقا بين البلدان المعنية في إطار مقاربة تشاركية وشاملة ومُتضامنة".

وتهدف تلك المقاربة وفق الوزير إلى "معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة بشكل عاجل من أجل التوصّل إلى حلول بناءة تكفل كرامة وحقّ الجميع، في إطار احترام المعايير الوطنية والإقليمية والدولية".

وأكد ضرورة "استعادة الموارد وتنفيذ الاستراتيجيات الملائمة، خاصّة وأن العديد من المناطق الأفريقية لا تزال تعاني من حالات انعدام الأمن والصراع وعدم الاستقرار والأزمات".

وكان وزير الداخلية التونسي المقال، قد أفاد قبل أيام، بأن تونس تمكنت من إعادة 7109 أشخاص من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم بصفة طوعية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد كشفت، في أحدث إحصائياتها، أن البلاد تضم أكثر من 32 ألف مهاجر، بينهم 23 ألفاً يتواجدون بصفة غير قانونية وينتظرون فرصة للعبور إلى أوروبا.