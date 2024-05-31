جامعة "غنت" البلجيكية تقطع علاقاتها بالجامعات الإسرائيلية

أعلنت جامعة "غنت" البلجيكية قطع علاقاتها بكل الجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية؛ لعدم توافقها مع سياستها في مجال حقوق الإنسان، وفق موقع "i24NEWS".

وقالت الجامعة، في بيان اليوم الجمعة: إن التحقيق الذي أجرته سلّط الضوء على المخاوف المتعلقة بوجود صلات بين المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية والحكومة أو الجيش أو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".

وأضاف البيان أن الجامعة، التي قطعت علاقاتها بثلاث مؤسسات إسرائيلية قبل أسبوعين، كان لا يزال لديها 18 شراكة مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية".

وذكرت الجامعة أنها ستواصل مشروعاتها البحثية مع ست مؤسسات إسرائيلية غير أكاديمية؛ لأنها لم تتمكن من اكتشاف أية صلة بينها وبين انتهاكات حقوق الإنسان.

واستند التحقيق إلى حكم أصدرته محكمة العدل الدولية أخيرا، أكد أن الوضع الإنساني في غزة تدهور في الأشهر القليلة الماضية.