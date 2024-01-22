إسرائيل تجبر المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم (صور)

تنتهج السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس، سياسة معاقبة المواطنين المقدسيين عبر إجبارهم على هدم منازلهم بأيديهم، وهو ما أصبح جزءاً من معاناة الشاب المقدسي سمير الحلواني (27 عاماً)، من حي رأس العامود.

ويقول الحلواني لـ"إرم نيوز": "بنيت المنزل لأتزوج به قبل 5 أشهر، وسلمتني البلدية 3 مرات إخطارات بالهدم، وقبل شهر صدر قرار إداري بهدم المنزل، واضطررت لهدم المنزل بيدي، بعد أن كلفني حوالي 130 ألف شيكل (34.2 ألف دولار) و الآن سأعيش في منزل عائلتي رغم أن منزلهم صغير".