مجلس الأمن "مستاء" من خطة إسرائيل بشأن المستوطنات

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بياناً رسمياً، الإثنين، أعرب فيه عن "القلق العميق والاستياء" إزاء إعلان إسرائيل في 12 فبراير/شباط عن مزيد من التوسع والبناء في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المجلس الذي يضم 15 عضواً في بيان رئاسي تم الاتفاق عليه بالإجماع، إن "مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967".

وحسب قناة "الحرة"، أعربت الولايات المتحدة الخميس الماضي، عن "عدم رضاها على مشروع القرار الذي وُزع قبل جلسة مرتقبة للمجلس، الإثنين، بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".