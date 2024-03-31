قصف إسرائيلي يستهدف منطقة البحوث العلمية في دمشق

ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا على لسان مصدر عسكري قوله "حوالي الساعة 30 : 21 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وهذه هي المرة التاسعة والعشرين التي تنفذ فيها إسرائيل ضربات داخل الأراضي السورية منذ بداية العام الجاري، حسب إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان.