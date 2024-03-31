قصف إسرائيلي يستهدف منطقة البحوث العلمية في دمشق
استهدفت ضربات جوية إسرائيلية بوقت متأخر من مساء اليوم، منطقتي البحوث العلمية في جمرايا والديماس بالعاصمة السورية دمشق.
وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان، إن دفاعاتها الجوية تصدت "لأهداف معادية" في محيط دمشق، مشيرة إلى إصابة مدنيين اثنين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا على لسان مصدر عسكري قوله "حوالي الساعة 30 : 21 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وهذه هي المرة التاسعة والعشرين التي تنفذ فيها إسرائيل ضربات داخل الأراضي السورية منذ بداية العام الجاري، حسب إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان.