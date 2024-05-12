الرئيس الكولومبي مهاجمًا نتنياهو: أنت مرتكب إبادة جماعية

انتقد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن التاريخ سيسجل أن نتنياهو "مرتكب إبادة جماعية".

وكان الرئيس الكولومبي يرد على اتهام نتنياهو له بـ "معاداة السامية" في منشور على منصة "إكس".

وفي وقت سابق قال نتنياهو عبر "إكس" موجهًا كلامه لبيترو إن "مؤيد حماس المعادي للسامية لا يستطيع أن يعطينا درسًا" وفق تعبيره.

لكن بيترو ردّ على ذلك قائلًا: "سيد نتنياهو، سوف يسجّلك التاريخ بصفة مرتكب إبادة جماعية"، وأضاف مخاطبًا نتنياهو أنّ "إلقاء القنابل على آلاف الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء لا يجعل منك بطلًا".

وأضاف بترو معلقًا على كلام نتنياهو: "لا ينبغي أن يكون الساميون مسؤولين عن إبادة جماعية لأنهم تعرضوا لإبادة جماعية".