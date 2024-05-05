صحيفة: عملية رفح لن تحقق أهدافها بدون "محور فيلادلفيا"

ذهبت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى أن عملية رفح العسكرية المزمعة لن تحمل أيَّ قيمة، ولا يمكنها أن تحقق أهدافها من دون السيطرة على محور "فيلادلفيا" بين قطاع غزة ومصر.

واتهمت صحيفة إسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"التضحية" بحياة الأسرى الإسرائيليين على ما سمَّته "مذبح النصر الكامل"، وهو المفهوم الذي يتمسك به نتنياهو، ويرى مراقبون أنه صعب المنال.

ووضعت صحيفة "يسرائيل هايوم"، الأحد، هذا المفهوم على ميزان عملية رفح، التي يمكنها أن تبدأ حال فشلت الجهود الحالية لإبرام صفقة لتبادل الأسرى.