وسط التكهنات.. صالح يرجح إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية العام

وأوضح أنه: "لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى بالغرب" مشيرًا إلى أن "الأمر يتطلب في البداية تشكيل حكومة واحدة، فلا يصح أن تجرى انتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب".

وعلق المحلل السياسي الليبي حسام العبدلي على هذه التوقعات بالقول، إنه لا يعتقد أن الوقت مناسب في ليبيا لإجراء انتخابات في الوقت الراهن، خاصة أنه لا يوجد اتفاق الآن على قوانين الانتخابات التي أصدرتها لجنة 6+6.

وأضاف العبدلي: "والآن يدور حديث أن مجلس الدولة شكل لجنة لكي تتفاوض مع البرلمان حول إدخال تعديلات على قوانين الانتخابات التي أقرتها اللجنة".

واستدرك العبدلي بالقول لـ"إرم نيوز" أن: "المؤكد الآن أنه تم فتح ملف تشكيل حكومة جديدة وقد قبل عقيلة صالح بعض الملفات وهناك تزكيات تم مباشرتها بين مجلسي النواب والدولة، أي مرشح يجب أن تكون له عشر تزكيات من مجلس النواب و30 من مجلس الدولة".

وشدد على أن: "إمكانية إجراء انتخابات الآن بعيدة كل البعد، ولا يوجد أي مؤشر على إجراء انتخابات قريبا، ويجب أن يكون هناك قبل كل شيء توافق بين مجلسي النواب والدولة، وهو توافق يكون على قوانين أصدرتها لجنة 6+6 في بوزنيقة المغربية، في السابق حتى البعثة الأممية لم تكن داعمة لهذه القوانين، وهذا في حد ذاته يطرح مشكلا".

ومن جانبه قال الباحث السياسي والدستوري محمد محفوظ، إن "هذا الإعلان غير جدي إطلاقا وغير مبني على معطيات حقيقية، ما قاله عقيلة صالح دائما يكون قنابل إعلامية تطلق في الهواء".

وبين محفوظ لـ "إرم نيوز" أن: "عقيلة صالح سبق وأن أعلن قبل شهر رمضان أنه سيتم تشكيل حكومة قبل انطلاق الشهر الكريم، لكن ذلك لم يحدث، المسألة لا تتعلق به شخصيا أو بأطراف أخرى بعينها، فإجراء انتخابات يكون عبر توافق دولية وأخرى محلية وهو توافق ليس موجودا".

وأكد أن: "إجراء انتخابات الآن أمر صعب، خاصة أن العام يقترب من انتصافه، ولم يتم تشكيل حكومة جديدة ولا التوافق على قوانين الانتخابات، وبشكل عام الوضع لا يزال على ما هو عليه ولا يوجد أي مؤشر على قرب إجراء الاستحقاقات الانتخابية".