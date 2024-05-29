ماذا تعني السيطرة الإسرائيلية الكاملة على محور فيلادلفيا؟

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حقق "السيطرة العملياتية الكاملة" على المنطقة العازلة بين غزة ومصر، "محور فيلادلفيا"، حسبما ذكرت إذاعة الجيش، وتعني سيطرة إسرائيل "عمليا" على كامل المحور، إن صحت، قطع حدود وعلاقة غزة الجغرافية مع مصر بشكل رسمي، وإطباق إسرائيل حصارها العسكري على كامل القطاع.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "استكملنا السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، باستثناء جزء صغير بالقرب من الساحل ومنطقة تل السلطان" غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بحسب ما نقلت "الأناضول".

وأضافت أن هذا الجزء الصغير، الذي لم تتم السيطرة عليه بعد، "يتحكم فيه الجيش عن طريق النيران والمراقبة"، بما يعني "السيطرة عمليا" على كامل المحور.