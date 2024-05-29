ماذا تعني السيطرة الإسرائيلية الكاملة على محور فيلادلفيا؟
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حقق "السيطرة العملياتية الكاملة" على المنطقة العازلة بين غزة ومصر، "محور فيلادلفيا"، حسبما ذكرت إذاعة الجيش، وتعني سيطرة إسرائيل "عمليا" على كامل المحور، إن صحت، قطع حدود وعلاقة غزة الجغرافية مع مصر بشكل رسمي، وإطباق إسرائيل حصارها العسكري على كامل القطاع.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "استكملنا السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، باستثناء جزء صغير بالقرب من الساحل ومنطقة تل السلطان" غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بحسب ما نقلت "الأناضول".
وأضافت أن هذا الجزء الصغير، الذي لم تتم السيطرة عليه بعد، "يتحكم فيه الجيش عن طريق النيران والمراقبة"، بما يعني "السيطرة عمليا" على كامل المحور.
وذكرت القناة الـ"12" الإسرائيلية أن "الجيش بات يسيطر عمليا الآن على كامل محور فيلادلفيا".
وتابعت: "في الوقت نفسه، تتوسع العملية البرية للجيش الإسرائيلي في رفح"، التي بدأت في 6 مايو/ أيار الجاري.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن "لواءً خامسا دخل إلى رفح"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نفى مصدر مصري رفيع المستوى، لقناة "القاهرة الإخبارية"، وجود أية اتصالات مع الجانب الإسرائيلي بشأن الادعاءات بوجود أنفاق على حدود قطاع غزة مع مصر.
وأوضح المصدر أن إسرائيل توظّف هذه الادعاءات لتبرر مواصلة عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية، وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية.
ويُعتبر "محور فيلادلفيا" منطقةً عازلة وفقاً لما نصت عليه معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، وتخضع لشروط ومعايير العبور من الأراضي الفلسطينية إلى الأراضي المصرية.
وتنص المعاهدة على أن تنشر مصر عدداً من قواتها فى المنطقة لتأمينها، وفقاً لبروتوكول تم توقيعه مع تل أبيب، وقد انسحبت إسرائيل منه تماماً في إطار خطة "فك ارتباطها" بقطاع غزة عام 2005.