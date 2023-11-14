الهلال الأحمر لـ"إرم نيوز": إسرائيل لا تستجيب لجهود إجلاء مرضى من غزة

كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن جهود تبذلها بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي من أجل إجلاء 300 مريض من مستشفى القدس وسط مدينة غزة، الذي يفرض الجيش الإسرائيلي عليه حصارًا منذ عدة أيام.

وقال الناطق باسم الجمعية، رائد النمس، لـ"إرم نيوز" إن الجهود تهدف إلى توفير ممر آمن لإجلاء المرضى من مستشفى القدس، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تستجب حتى اللحظة لهذه الجهود.

وأوضح النمس: "الجيش الإسرائيلي يرفض حتى اللحظة خروج أي شخص من المستشفى سواء المرضى أو الطواقم الطبية"، لافتًا إلى أن ذلك يشكل خطرًا على حياة هؤلاء المرضى والطاقم الطبي للمستشفى.

وأضاف: "نحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أرواح المتواجدين بمستشفى القدس المحاصر، خاصة في ظل انقطاع الكهرباء بشكل كامل وتوقف المستشفى عن تقديم أي خدمات طبية للمرضى المحاصرين داخله".

وأشار إلى أن مستشفى القدس متوقف عن العمل منذ 48 ساعة، نتيجة نفاد الوقود والمستلزمات الطبية، وقال: "على الرغم من سعينا لإجلاء المرضى من داخله إلى وسط وجنوب القطاع، فإن هناك رفضًا إسرائيليًّا لهذا الأمر".