من داخل السجن.. عبير موسي تترشح للانتخابات الرئاسية التونسية

رغم وجودها في السجن منذ أكتوبر العام الماضي، قرر الحزب "الدستوري الحر"، الأحد، رسميا ترشيح رئيسته عبير موسي للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في خريف العام الجاري.

وموسي المحامية موقوفة بتهمة "معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى"، بينما يعتبر حزبها أن اعتقالها "محاولة من السلطة لاختلاق أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية".