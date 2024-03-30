غارة على آلية لليونيفيل في لبنان.. والجيش الإسرائيلي ينفي مسؤوليته

نفى الجيش الإسرائيلي ما ذكرته وكالات أنباء بينها الوكالة اللبنانية الرسمية، من أنه استهدف آلية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفل).

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي في "إكس": "خلافا للتقارير، فإن الجيش الإسرائيلي لم يقم بضرب آلية تابعة لليونيفل في منطقة رميش صباح اليوم".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، ذكرت أن غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية تابعة للقوات الدولية "اليونيفيل" قرب بلدة رميش الحدودية في القطاع الأوسط.

وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى عدد من الجرحى من جنود اليونيفيل وجريح لبناني.

وأضافت أن طائرة لليونيفل حضرت إلى المكان وأجلت الجرحى

كذلك نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين أن غارة إسرائيلية أصابت سيارة تقل مراقبين تابعين للأمم المتحدة خارج بلدة رميش.

وأشارت الوكالة إلى أنه "لم يصدر تعليق بعد من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان"