محمد بن سلمان يستقبل طحنون بن زايد وجيك سوليفان في جدة

اسقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مساء الأحد، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومستشار الأمن القومي الهندي آجيت دوفال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه "تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات والروابط بين دولهم وبما يعزز النمو والاستقرار في المنطقة".

وحضر اللقاء من الجانب الأمريكي السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، والمنسق الرئاسي في وزارة الخارجية آموس هوكستين، وكبيرة مستشاري الأمن القومي أريانا بيرنجاوت.