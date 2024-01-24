في كل مكان بغزة.. أطنان من النفايات تهدد حياة الآلاف

وأضاف الصوفي لـ "إرم نيوز"، أن تراكم النفايات بين الأحياء السكنية أدى إلى انتشار القوارض والجرذان فضلًا عن الحشرات الضارة والكلاب الضالة التي وجدت في هذه الأكوام مرتعًا لها.

وتابع: "فضلًا عن الرائحة الكريهة التي تسببها هذه المخلّفات، فقد أدى تراكمها إلى انتشار الأوبئة والأمراض، لا سيما بين الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، الأمر الذي سبب دخول الآلاف إلى المستشفيات، والمراكز الصحية، والعيادات لتلقي العلاج".

وأضاف المسؤول الفلسطيني أن البلدية تحاول اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية تجاه القوارض التي انتشرت، بشكل مكثف، في شوارع مدينة رفح، في الآونة الأخيرة، وباتت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياة السكان لاسيما في ظل نزوح مئات الآلاف من المواطنين إليها الأمر الذي فاقم حجم الأزمة أضعافًا.

وطالب الصوفي المؤسسات الأممية والدولية بضرورة إيصال الوقود اللازم إلى شاحنات البلديات للقيام بدورها بنقل النفايات والمخلفات من الشوارع إلى أماكنها المخصصة البعيدة عن الأحياء السكنية.