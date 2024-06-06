عقب محاولة التسلل.. ليبرمان يطالب بمنطقة عازلة في غزة

وأصبح ليبرمان حاضرًا بقوة في الأسابيع الأخيرة في المشهد السياسي، بالتزامن مع مساعيه لتشكيل كتلة يمينية ليبرالية وسطية جديدة، بالتعاون مع جدعون ساعر، ويائير لابيد، يمكنها منافسة حزب "الليكود"، وتشكيل الحكومة المقبلة، ودعا بيني غانتس للانضمام إليها.

وعلق ليبرمان عبر حسابه على منصة (إكس)، الخميس، على واقعة محاولة التسلل التي يصفها الإعلام العبري بـ"الخطيرة".

وذكر أنه "يتعين إقامة المنطقة الأمنية العازلة بعرض كيلومتر داخل مناطق غزة".

وأضاف ليبرمان، الذي تولى منصب وزير الدفاع من منتصف 2016 إلى أواخر 2018 أن "كل من يحاول الدخول يعلم أنه سيموت في مكانه، علينا بناء حزام أمني بعرض كيلومتر واحد داخل أراضي غزة".