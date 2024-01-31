درنة الليبية لا تزال تضمد جراحها بعد "كارثة دانيال"

لا تزال تداعيات "الإعصار دانيال"، الذي ضرب مدينة درنة في أيلول/سبتمبر الماضي، متواصلة بعد مرور أربعة أشهر على الكارثة.

وحتى اليوم تتواصل أعمال التطهير وإعادة الإعمار، فيما لا يزال عدة آلاف من السكان في عداد المفقودين بعد انهيار سدين جراء العاصفة، بحسب ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

ووفق الصحيفة، فإنه من تلك الشواهد، نقلا عن الفرع المحلي للهلال الأحمر الليبي، اكتشاف العمال، يوم الإثنين 22 الشهر الجاري، بقايا بشرية في موقع بناء وسط المدينة، بالقرب من مسجد الصحابة.

كما أكدت أحدث إحصائية نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" وفاة 5898 شخصا، في وقت كان التقرير السابق، بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أفاد بوفاة 4352 شخصًا وفقدان أكثر من 8 آلاف آخرين.