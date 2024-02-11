نتنياهو: عدم دخول رفح "إعلانٌ للهزيمة" في الحرب ضد حماس

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن عدم دخول جيشه إلى رفح يعني إعلان الهزيمة في الحرب على حركة حماس، مشيرًا إلى أن رفح هي المعقل الأخير لها.

وتناقل الإعلام العبري، الأحد، التصريحات التي أدلى بها نتنياهو لشبكة ABC الأمريكية، وزعم خلالها أن "الانتصار على حماس أصبح في متناول اليد"، رافضًا الدعوات للامتناع عن شنّ هجوم بريّ على رفح، وقال إن الأمر يساوي إعلان هزيمة إسرائيل في الحرب.

"آخر المعاقل"

وذكر نتنياهو أنه يتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة وضع الأعداد الكبيرة من السكان المدنيين في رفح بالاعتبار، وأن الجيش يستعدّ لشنّ هجوم على المدينة، إذ إن تدمير كتائب حركة حماس هناك يعني القضاء على آخر معاقل الحركة.

موقع "واللا" الإخباري العبري، أشار إلى أنه رغم تأكيدات نتنياهو على قرب العمل ضد معقل حماس الأخير، فإنَّه لم يحدد جدولًا زمنيًّا واضحًا لبدء تلك العملية التي وصفها بـ"الغزو البري لرفح".