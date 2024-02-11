نتنياهو: عدم دخول رفح "إعلانٌ للهزيمة" في الحرب ضد حماس
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن عدم دخول جيشه إلى رفح يعني إعلان الهزيمة في الحرب على حركة حماس، مشيرًا إلى أن رفح هي المعقل الأخير لها.
وتناقل الإعلام العبري، الأحد، التصريحات التي أدلى بها نتنياهو لشبكة ABC الأمريكية، وزعم خلالها أن "الانتصار على حماس أصبح في متناول اليد"، رافضًا الدعوات للامتناع عن شنّ هجوم بريّ على رفح، وقال إن الأمر يساوي إعلان هزيمة إسرائيل في الحرب.
"آخر المعاقل"
وذكر نتنياهو أنه يتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة وضع الأعداد الكبيرة من السكان المدنيين في رفح بالاعتبار، وأن الجيش يستعدّ لشنّ هجوم على المدينة، إذ إن تدمير كتائب حركة حماس هناك يعني القضاء على آخر معاقل الحركة.
موقع "واللا" الإخباري العبري، أشار إلى أنه رغم تأكيدات نتنياهو على قرب العمل ضد معقل حماس الأخير، فإنَّه لم يحدد جدولًا زمنيًّا واضحًا لبدء تلك العملية التي وصفها بـ"الغزو البري لرفح".
الاستعداد للإخلاء
ونقل عن نتنياهو القول إنه أصدر أوامر للجيش بالاستعداد لإخلاء مئات الآلاف من السكان المدنيين من رفح قبل الغزو البري، مشيرًا إلى أن تأكيدات نتنياهو تأتي في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة، وتلميحها إلى أنها لن توفر الغطاء لعملية في رفح، إلا إذا كانت التدابير الخاصة بالسكان موثوقة وجادة.
ولفت الموقع إلى أن غالبية سكان قطاع غزة نزحوا إلى مدينة رفح، وأنه على إسرائيل أن تضع بالاعتبار التأثير الخاص بالعمليات العسكرية البرية على قرابة 1.4 مليون نسمة.
تعهد بمعبر آمن
وتعهّد نتنياهو في حواره مع الشبكة الأمريكية بتلبية شروط البيت الأبيض بشأن المدنيين، وقال إن إسرائيل "ستوفّر لهم معبرًا آمنًا وتمكّنهم من الانتقال من خلاله، وأن إسرائيل تعمل على إعداد خطة مفصلة في هذا الصدد".
ونقل عنه الموقع: "هذا جزء من الجهد الحربي، نحرص على إبعاد المدنيين عن مناطق الخطر، بينما تريد حماس بقاءهم في تلك المناطق"، على حدّ قوله.
وعلَّق نتنياهو على دعوات الامتناع عن غزو رفح، وقال إن "من يقولون إنه يحظر دخول رفح بأي شكل من الأشكال، هم في الحقيقة يقولون إنه علينا الخسارة في الحرب، والإبقاء على حماس هناك".
وذكر موقع "واللا" أن مكتب رئيس الوزراء أصدر أمس الأول الجمعة بيانًا، ذكر خلاله أنه من غير الممكن تحقيق أهداف الحرب المتعلقة بتدمير حركة حماس، في وقت توجد في رفح 4 كتائب تابعة للحركة.
يشار إلى أن تقارير إعلامية إسرائيلية أكدت أمس أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أبلغ نتنياهو خلال اجتماع مغلق، بأن الجيش لديه خطة منذ 3 أسابيع، وأن القرار السياسي هو الذي يفصل بينها وبين دخول حيز التنفيذ.