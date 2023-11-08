هجومان بثلاث مسيّرات ضد قوات التحالف الدولي في العراق‎

تعرّضت قاعدة عسكرية في مطار أربيل في شمال العراق، تضمّ قوات أمريكية ومن التحالف الدولي لمكافحة المتشددين، الثلاثاء، لهجومين منفصلين بثلاث طائرات مسيّرة، تمّ إحباطهما، كما أفاد جهاز مكافحة "الإرهاب" في إقليم كردستان.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة "فرانس برس" إن الهجومين "لم يسفرا عن إصابات أو أضرار في المنشآت، بحسب آخر المعلومات".

وقال جهاز مكافحة "الإرهاب" في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في بيان إن "ثلاث طائرات مسيرة هاجمت قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في توقيتين منفصلين".

وأضاف الجهاز: "هاجمت طائرتان مسيّرتان القاعدة العسكرية للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي صباح الثلاثاء، وتمّ إسقاطهما" فيما كانتا "في السماء".

وتابع البيان أن "هجوماً آخر وقع في نفس المنطقة صباح اليوم" الثلاثاء، مضيفاً أن "الطائرة المسيّرة" التي نفّذته "تحطّمت غير منفجرة".

ولاحقاً، أكدت "البنتاغون" أن هجوماً وقع في كردستان العراق لم يسفر عن ضحايا أو أضرار، مكتفياً بالإشارة إلى أنّ مسيّرة لم تنفجر عند الاصطدام.

وأعلنت "البنتاغون" أن موقعاً لقوات الولايات المتحدة والتحالف في سوريا استُهدف بصواريخ من دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات أو أضرار.

وتبّنت "المقاومة الاسلامية في العراق" في بيان نشر عبر قنوات تلغرام تابعة لفصائل مقربة من إيران هجوماً "بطائرات مسيرة" على القاعدة التي تضمّ قوات أجنبية في مطار أربيل. وكانت هذه المجموعة نفسها قد تبنّت هجمات سابقة مماثلة خلال الأسابيع الأخيرة.