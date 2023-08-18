البحرية الملكية تنقذ مهاجرين سنغاليين
البحرية الملكية تنقذ مهاجرين سنغاليينمتداولة

المغرب.. إنقاذ 75 مهاجراً بعد اعتراض قاربهم

أعلنت المغرب، الجمعة، أن البحرية الملكية أنقذت 75 مهاجراً غير نظامي عقب اعتراض قاربهم في عرض ساحل مدينة الداخلة .

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، نقلا عن مسؤول عسكري لم تسمه، أن القارب "انطلق يوم 12 آب/ أغسطس الجاري من السواحل السنغالية باتجاه إسبانيا وجرى توقيفه الخميس".

وأضاف أن " المهاجرين الذين تم إنقاذهم ويحملون الجنسية السنغالية تلقوا الإسعافات الأولية، قبل أن يتم تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المغربية إحباط 25 ألفاً و519 محاولة للهجرة غير الشرعية، وإنقاذ 3150 مهاجراً خلال الأشهر الـ5 الأولى من السنة الجارية.

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