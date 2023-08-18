المغرب.. إنقاذ 75 مهاجراً بعد اعتراض قاربهم

أعلنت المغرب، الجمعة، أن البحرية الملكية أنقذت 75 مهاجراً غير نظامي عقب اعتراض قاربهم في عرض ساحل مدينة الداخلة .

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، نقلا عن مسؤول عسكري لم تسمه، أن القارب "انطلق يوم 12 آب/ أغسطس الجاري من السواحل السنغالية باتجاه إسبانيا وجرى توقيفه الخميس".

وأضاف أن " المهاجرين الذين تم إنقاذهم ويحملون الجنسية السنغالية تلقوا الإسعافات الأولية، قبل أن يتم تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المغربية إحباط 25 ألفاً و519 محاولة للهجرة غير الشرعية، وإنقاذ 3150 مهاجراً خلال الأشهر الـ5 الأولى من السنة الجارية.