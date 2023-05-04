"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان

عقدت منظمة التعاون الإسلامي بمقرها في جدة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا، للجنة التنفيذية بحضور المندوبين الدائمين، بدعوة من السعودية، خُصص لبحث الأوضاع في السودان، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، خلال الاجتماع، عن "أسفه لوقوع الاشتباكات في السودان في وقت كان ينتظر فيه الجميع أن تتوج محادثات الأطراف السودانية باتفاق على موعد جديد للتوقيع على اتفاق نهائي، وتشكيل حكومة انتقالية مدنية".

وأكد طه، "أسفه لعدم الالتزام الكامل بالهدنات الإنسانية لإجلاء الجرحى والعالقين والرعايا والبعثات الدبلوماسية، واستمرار الاشتباكات خاصة في مواقع بالعاصمة الخرطوم".

وقال إن "السودان يشهد تطورات خطيرة تستدعي التحرك الفوري جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأدت لسقوط العديد من الضحايا، وزادت الأوضاع الإنسانية تدهورًا".