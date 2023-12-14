البرلمان الليبي يجدد رفضه المشاركة في حوار سياسي مع الدبيبة
جدد البرلمان الليبي، الأربعاء، رفضه لإجراء أي حوار سياسي يشهد مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد أيام من دعوة الأخير إلى الانخراط في حوار يمهد للطاولة الخماسية التي دعا إليها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.
وقال البرلمان، بحسب قرار نشر تفاصيله المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، إنه "يجب طرح مشاركة مجلس النواب من عدمها في أي حوار تحت قبة البرلمان".
وجاء هذا القرار بعد أيام من دعوة الدبيبة إلى المشاركة في حوار تمهيدي للقمة الخماسية التي دعا إليها باتيلي، والتي يكتنف تنفيذها الغموض بعد أن رفضها مجلس النواب والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وقبل أسابيع، طرح المبعوث الأممي مبادرة تنص على دعوة 5 أطراف في الأزمة الليبية إلى قمة، وهذه الأطراف، هي: الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية، والبرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي.
ودخلت ليبيا مرحلة من الجمود السياسي بعد انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة، في 24 ديسمبر2021، وذلك إثر خلافات حادة حول القوانين التي كانت ستنظم هذه العملية.
ومن غير الواضح ما إذا كانت ليبيا ستشهد انتخابات على المدى القريب، خاصة في ظل رفض قوى مؤثرة قانونًا للانتخابات أصدره البرلمان بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه محمد تكالة وهو جسم استشاري.