البرلمان الليبي يجدد رفضه المشاركة في حوار سياسي مع الدبيبة

جدد البرلمان الليبي، الأربعاء، رفضه لإجراء أي حوار سياسي يشهد مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد أيام من دعوة الأخير إلى الانخراط في حوار يمهد للطاولة الخماسية التي دعا إليها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وقال البرلمان، بحسب قرار نشر تفاصيله المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، إنه "يجب طرح مشاركة مجلس النواب من عدمها في أي حوار تحت قبة البرلمان".

وجاء هذا القرار بعد أيام من دعوة الدبيبة إلى المشاركة في حوار تمهيدي للقمة الخماسية التي دعا إليها باتيلي، والتي يكتنف تنفيذها الغموض بعد أن رفضها مجلس النواب والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.