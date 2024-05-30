حمدوك يعلن التوافق على رؤية لوقف الحرب في السودان (فيديو)
أعلن رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية "تقدم" عبد الله حمدوك، الخميس، التوافق على رؤية سياسية لوقف الحرب في السودان وتأسيس الدولة.
وقال حمدوك، خلال كلمة في الجلسة الختامية للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية "تقدم" المنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إنه "لن نستجيب لخطابات التخوين والابتزاز، وسنمضي في جلب السلام ونحن واثقون أن الحرب ستتوقف قريبًا".
وامتدح حمدوك المؤتمر التأسيسي لتنسيقية "تقدم"، قائلًا إنه "حدث تاريخي لم يسبق في السودان أن اجتمع أكثر من 600 شخص بمختلف توجهاتهم السياسية، ليتفقوا على وقف الحرب".
وأشار إلى أن "هنالك قوى سياسية ما كان لها أن تشارك في مؤتمر "تقدم" لولا تقديرها العالي للمسؤولية الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد"، وفق قوله.
وأجاز مؤتمر "تقدم" رؤية سياسية لإيقاف الحرب وتأسيس الدولة واستكمال الثورة، ترتكز على أسس وقف الحرب وإعادة الأمن والاستقرار وعودة النازحين، ووحدة السودان، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات وتعترف بالتنوع.
وأقرّ المؤتمر أيضًا تأسيس وبناء جيش قومي مهني واحد لا يتدخل في السياسة والاقتصاد، لوقف الحروب وإغلاق طرق الانقلابات العسكرية.
وقرر المؤتمر الشروع الفوري في التحضير لمائدة مستديرة للسودانيين كلهم من قوى الثورة والتغيير، والقوى الرافضة للحرب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي، عدا المؤتمر الوطني المحلول ووجهاته.