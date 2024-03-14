ما هي "الجُزُر الإنسانية" التي تعتزم إسرائيل نقل نازحي رفح إليها؟

يعتزم الجيش الإسرائيلي نقل معظم سكان رفح إلى مناطق جديدة أطلق عليها اسم "الجُزُر الإنسانية"، وذلك تمهيدًا لشن عملية عسكرية واسعة على المدينة.

وكشف الجيش الإسرائيلي أنه سيتم نقل عدد كبير من بين 1.4 مليون فلسطيني نازح إلى رفح، الحدودية مع مصر، إلى بقاع متفرقة داخل قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، إن التنسيق جار مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء هذه المناطق التي ستوفر السكن المؤقت لنازحي رفح، إلى جانب الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وغيرها من شروط الحياة الأساسية.

وأضاف هاغاري، في تصريح لوسائل الإعلام، أن "الجيش بحاجة للتأكد من أن 1.4 مليون شخص أو على الأقل عدد كبير منهم، سوف يتحركون.. أين؟ إلى الجُزُر الإنسانية التي سننشئها مع المجتمع الدولي".

وردًا على مخاوف دولية من ارتفاع أعداد القتلى وتفاقم الأوضاع الإنسانية، أوضح هاغاري أن إسرائيل تريد أن يكون توقيت إطلاق عملية رفح العسكرية، مناسبًا من الناحية العملياتية، وأن يتم تنسيقه مع مصر التي ترفض أي ترحيل للفلسطينيين من أراضيهم، دون إعطاء تفاصيل أخرى حول موعد محدد للعملية.

ويزعم الجيش الإسرائيلي أن حماس لازالت تحتفظ بأربع كتائب في رفح.