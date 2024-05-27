الجيش السوداني يعرقل سفر مشاركين في مؤتمر "تقدم" بإثيوبيا

عرقل الجيش السوداني سفر عدد من الكوادر السياسية والمدنية إلى إثيوبيا، للمشاركة في فعاليات المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم).

وقالت مصادر سياسية في "تقدم"، لـ"إرم نيوز"، إن السلطات في مدن بورتسودان والقضارف وسنار عرقلت سفر عشرات الأشخاص ممن تم اختيارهم من قواعدهم الشعبية للمشاركة في المؤتمر الذي تعقده "تقدم" في أديس أبابا، لتأسيس أكبر تحالف سوداني لوقف الحرب الدائرة في البلاد.

وأضافت المصادر أن السلطات الأمنية في مدينة سنار اعتقلت بعض الذين كانوا يعتزمون السفر إلى أديس أبابا وصادرت جوازاتهم، بينما رفضت السلطات الأمنية في مدينة القضارف شرقي السودان، منح تصاريح سفر لآخرين كانوا يعتزمون العبور برًا إلى إثيوبيا.

وأشارت إلى تعرض أعضاء لجان المقاومة والفاعلين في مناهضة الحرب، لتهديدات أمنية من قبل السلطات العسكرية في ولاية نهر النيل.

وبدأت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بالسودان، في العاصمة الإثيوبية، الإثنين، إجراءات انعقاد المؤتمر التأسيسي لتحالف سياسي واسع لمناهضة الحرب وتأسيس الدولة السودانية.

وانطلق المؤتمر بحضور نحو 600 مشارك يمثلون قوى سياسية وتجمعات نقابية مهنية ومجتمعًا مدنيًا، من داخل وخارج السودان.