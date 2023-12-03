البرهان محذرًا لعمامرة.. كن محايدًا وإلا سيكون مصيرك الطرد‎

حذَّر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجديد في السودان، رمطان لعمامرة، من "مصير" رئيس البعثة السابقة فولكر بيرتس.

وقال "البرهان"، خلال مخاطبته حشدًا عسكريًا بمدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة: "نرحب بممثل الأمين العام الجديد لكن لدينا رسالة له، عليك أن تعرف أنك قادم لتكون عونًا لكل السودانيين وليس لمجموعة أو فئة محددة، إذا وقفت في صف واحد ضد الآخرين مصيرك سيكون مصير من سبقك".

واعتبر البرهان أن "العالم استجاب لرغبة السودان في إنهاء وجود بعثة الأمم المتحدة "يونتامس" في البلاد، بعدما حاولت الاصطفاف مع فئة من السودانيين ضد الأخرى"، لكنه أكد أنه "يريد بعثة تعمل بحياد وتساعد في تحقيق الأمن والاستقرار".