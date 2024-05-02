الاتحاد الأوروبي يعرض مليار يورو لدعم اقتصاد وأمن لبنان

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعمًا "لاستقرار" لبنان، معوّلة على "التعاون الجيد" من أجل مكافحة عمليات تهريب اللاجئين انطلاقًا من السواحل اللبنانية.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءًا من هذا العام حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وحضّت السلطات اللبنانية على "التعاون الجيد" لمنع "الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين" انطلاقًا من لبنان، بحسب فرانس.