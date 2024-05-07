عملية رفح.. اجتياح واسع أم ورقة ضغط على حماس؟

تثير العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة التساؤلات بشأن نوايا إسرائيل الحقيقية من العملية، وما إذا كانت تمهيداً لاجتياح واسع للمدينة، أم أنها ورقة ضغط على حركة حماس في مفاوضات التهدئة التي يديرها الوسطاء الدوليون والإقليميون.

ودفع الجيش الإسرائيلي بثلاث فرق عسكرية؛ استعداداً لشن عملية اجتياح رفح، على وقع قصف مكثف تعرضت له الأجزاء الشرقية من المدينة، في حين بدأت صباح الاثنين عمليات إخلاء سكان الأحياء الشرقية من المدينة، بعد أن طلب الجيش الإسرائيلي إخلاء هذه المناطق.

ويأتي التحرك الإسرائيلي تجاه رفح على وقع إعلان مفاجئ من حماس بقبولها المقترح المصري القطري للتهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، وهو ما رفضته إسرائيل حتى اللحظة؛ إذ تشير تل أبيب إلى أن المقترح الذي قبلته حماس مختلف عن المقترح الذي صاغه الوسطاء وقبلت به إسرائيل في وقت سابق.

تهديدات إسرائيلية

وقال المحلل السياسي رياض العيلة، إن "التحركات العسكرية للجيش الإسرائيلي ضد رفح تأتي في إطار التهديدات لحماس وجناحها المسلح؛ لإجبارها على القبول بشروط حكومة بنيامين نتنياهو المتعلقة بالتهدئة في غزة.