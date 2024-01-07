الغارديان: ميليشيا حزب الله فقدت شهيتها للمخاطرة

ويرى المراقبون أنه ليس من مصلحة ميليشيا حزب الله ولا إسرائيل التصعيد، ويشيرون إلى الفارق الكبير بين ما يقوم به حزب الله، بعد هجوم 7 أكتوبر، وما قام به في حرب عام 2006.

ويبرزون أن الحزب قد غيّر بالفعل حساباته وشهيته للمخاطرة، وأن لديه الكثير ليخسره الآن، إذ تحوَّل الحزب من جهة فاعلة غير حكومية إلى "جزء من الدولة"، ولا يرغب في أن يُنظر إليه على أنه السبب وراء الانهيار الرسمي للبنان.

وعلى الطرف الآخر، أدى تحول شمال إسرائيل إلى منطقة عسكرية فارغة، تعج بالانفجارات اليومية، إلى خلق زخم سياسي داخلي متزايد لحل مشكلة الحدود الشمالية مع لبنان، إما عن طريق التسوية وإما حتى بالسبل العسكرية.

وختمت الصحيفة قائلة: إنه في ضوء ما تقدَّم، يبدو واضحًا للكثيرين أن الخطر يكمن في حدوث أي خطأ في الحسابات أو سوء تقدير مِن قِبل أيٍّ مِنَ الجانبين.