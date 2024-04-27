موقع "واللا" يكشف تفاصيل زيارة وفد المخابرات المصرية إلى إسرائيل

كشف موقع "واللا" الإسرائيلي تفاصيل زيارة وفد المخابرات المصرية إلى تل أبيب، يوم أمس الجمعة، ولقائه أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله، إن بلاده هددت ببدء العملية العسكرية في مدينة رفح ما لم يتم التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، وذلك في فرصة أخيرة.

وقال إن اللقاء تضمن إيصال رسالة للجانب المصري مفادها بأن هناك موعدًا نهائيًا واضحًا لدخول رفح، وأن إسرائيل لن توافق على جولة أخرى من المحادثات غير المجدية.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن تل أبيب أوضحت خلال المحادثات مع الوفد المصري، استعدادها لإعطاء فرصة أخيرة للتوصل إلى صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن.

وترأس الوفد المصري اللواء المسؤول عن الملف الإسرائيلي الفلسطيني في المخابرات المصرية، فيما شارك من الجانب الإسرائيلي ممثلون عن جهاز الأمن العام "الشاباك"، والجيش، وجهاز الاستخبارات "الموساد"، وفق الموقع.

ووصف المسؤول الإسرائيلي المحادثات مع المصريين بأنها "كانت جيدة"، لافتًا أن المصريين يعتزمون الضغط على "حماس" للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.