لوموند: نتنياهو يتمرد على واشنطن حرصًا على مستقبله السياسي

ترى صحيفة "لوموند" الفرنسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض الامتثال للدعوات الأمريكية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، حفاظًا على مستقبله السياسي ووعده "تدمير حماس" ورفضه فكرة "حل الدولتين".

واستبعدت الصحيفة امتثال نتنياهو إلى دعوات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنفيذ عمليات عسكرية أكثر حذرًا، لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، والحفاظ على فرصة لإعادة إطلاق مفاوضات سلام تقود لحل الدولتين في المستقبل.

وتقول الصحيفة إن نتنياهو "منذ دخوله عالم السياسة في أوائل التسعينيات، عارض دائمًا إنشاء دولة فلسطينية"، مشيرة إلى خطاب سابق ألقاه في جامعة بار إيلان في عام 2009، تحت ضغط من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وكان فيه أول زعيم يميني إسرائيلي يلتزم علنًا فكرة حل الدولتين، ولكن في "ظل ظروف خاصة للغاية لدرجة أن هذا الالتزام فقد كل معنى".