الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة يمكن أن تستمر إلى القرن المقبل

أفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن إعادة بناء المنازل في قطاع غزة يمكن أن تستمر إلى القرن المقبل، إذا سارت الوتيرة بنفس توجه إعادة الإعمار في الصراعات السابقة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وسبَب القصف الإسرائيلي المستمر، منذ نحو 7 أشهر، خسائر بمليارات الدولارات، وأدى لتحول العديد من المباني الخرسانية المرتفعة في القطاع المكتظ بالسكان إلى أكوام من الركام، حيث أشار مسؤول في الأمم المتحدة إلى أن الدمار جعل قطاع غزة "مثل سطح القمر".

أفضل سيناريو

وتظهر بيانات فلسطينية أن نحو 80 ألف منزل دُمرت في الصراع الذي أثارته الهجمات المميتة التي شنها مقاتلو حماس على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين.

وأوضح التقييم، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن غزة بحاجة إلى "قرابة 80 عامًا لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل".