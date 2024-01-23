قتيل وجريحان في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

قُتل شخص وجرح اثنان بغارات استهدفت مجدداً بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، تزامنت مع قصف مدفعي، وغارات على بلدة عيترون.

وتواصلت الغارات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية، وتركزت على بلدة الطيبة، وأسفرت عن أضرار جسيمة في مدرسة البلدة.

كما استهدفت منزلاً في مارون الراس وآخر في طير حرفا ومنزلاً من طابقين في شيحين.

وأطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخاً على غرفة سكنية في مشروع زراعي بمنطقة الوزاني.