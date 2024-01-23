قتيل وجريحان في غارة إسرائيلية جنوب لبنان
قُتل شخص وجرح اثنان بغارات استهدفت مجدداً بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، تزامنت مع قصف مدفعي، وغارات على بلدة عيترون.
وتواصلت الغارات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية، وتركزت على بلدة الطيبة، وأسفرت عن أضرار جسيمة في مدرسة البلدة.
كما استهدفت منزلاً في مارون الراس وآخر في طير حرفا ومنزلاً من طابقين في شيحين.
وأطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخاً على غرفة سكنية في مشروع زراعي بمنطقة الوزاني.
وترافقت الغارات مع قصف مدفعي استهدف بلدات رامية وعيتا الشعب وطير حرفا والجبّين وأطراف الناقورة، وحولا ووادي السلوقي وميس الجبل.
وتعرضت كفركلا والعديسة لسقوط قذائف فوسفورية.
ونعت ميليشيا حزب الله عنصراً من بلدة الطيبة، فيما شُيّع، اليوم، اثنان آخران، توفي أحدهما متأثرا بجروح أصيب فيها في كفركلا، والثاني قتل بالغارة الإسرائيلية، التي استهدفت سيارة كان يستقلها في بلدة كفرا قضاء بنت جبيل.
وأعلنت الميليشيا أنها استهدفت ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا وفي محيط موقع الراهب، ومحيط مستعمرة إيفن مناحم.