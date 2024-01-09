صحة غزة: الجيش الإسرائيلي قتل 126 شخصًا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن مقتل 126 شخصًا وجَرْح نحو 241 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية في عدة استهدافات لعدد من الأماكن في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د.أشرف القدرة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال يوم واحد فقط 12 مجزرة بحق المدنيين راح ضحيتها 126 مواطنًا وجُرح 241 آخرون غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأضاف القدرة في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه ما زال عشرات الضحايا تحت الركام، لم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشالهم لعدة أسباب أهمها، استهداف الجيش الإسرائيلي لطواقم الإسعاف والدفاع المدني ولعدم توفر إمكانات ومعدات لوجستية كافية قادرة على إزالة أطنان الركام للوصول إلى الضحايا.

وأوضح المسؤول الطبي أن مستشفيات قطاع غزة تعاني انهيارًا كاملًا في المنظومة الصحية جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي المباشر لها، فضلًا عن اقتحامها وحصارها وإخراجها عن الخدمة كما فعل بمستشفيات شمال غزة ويسعى لفعله في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع .

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وصلت إلى 23.210 قتلى و 59.167 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.