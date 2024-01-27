فلسطين تطلب "موقفًا عربيًا موحدًا" إزاء قرار محكة العدل الدولية

طلبت فلسطين، اليوم السبت، عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، غداً الأحد، "لإصدار "موقف عربي موحد" إزاء التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مندوب فلسطين في الجامعة العربية مهند العكلوك، أن الطلب الذي تقدمت به فلسطين أتى بالتنسيق مع المغرب، بصفتها رئيس الدورة الـ160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومع الأردن، ومصر، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية.