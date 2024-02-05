اليمن.. ضربات صاروخية على مواقع للحوثيين غرب الحديدة

وبحسب المصادر، استهدفت الضربات الصاروخية، معاقل الحوثيين العسكرية، في منطقة الكثيب الواقعة غرب محافظة الحديدة.

وفي المقابل، ذكر سكان محليون أن أحد الصواريخ استهدف موقعًا خلف متنزّه أرض الأحلام الواقع في منطقة الكثيب، والمطلّ على ميناء الحديدة، وتسبب بعدد من الإصابات.

وأشار السكان إلى أنه تم نقل الجرحى عبر دراجات نارية إلى المستشفيات في محيط المنطقة المستهدفة، دون الكشف عن المصابين ما إذا كانوا من المدنيين أو من العناصر العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي.