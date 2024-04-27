"سرقة أعضاء الفلسطينيين" تثير أزمة بين موسكو وتل أبيب

السفيرة تدافع

وذكرت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، السبت، أن السفيرة الإسرائيلية في موسكو، سيمونا هالبرين، وجهت اتهامات للإعلام الروسي الرسمي وغير الرسمي، وقالت إنه يروج لنظرية "فرية الدم" ضد إسرائيل.

وزعمت السفيرة الإسرائيلية أن ما يتردد في وسائل إعلام روسية بشأن سرقة أعضاء فلسطينيين، واكتشاف ذلك الأمر بعد العثور على مقابر جماعية، "هي رواية من بنات أفكار حماس"، واتهمت الإعلام الروسي بالترويج لها.

وأشارت القناة العبرية إلى بعض وسائل الإعلام الروسية التي تناقلت الأنباء، ومنها وكالة (TASS) الروسية، التي اقتبست تقارير فلسطينية ورد فيها أن مقبرة جماعية في خان يونس، قرب مستشفى ناصر، ضمت جثامين فلسطينية منزوعة الأعضاء الداخلية.

واتهمت السفيرة الإسرائيلية "من ينشر تلك الروايات بتوفر ذريعة لمعاداة السامية والتطرف".

ونقلت القناة عن هالبرين أن الاتهامات الروسية "تحمل تناقضات، وتعد من النواحي العملية النسخة الحديثة من نظرية (فرية الدم) بحق اليهود في العصور الوسطى".