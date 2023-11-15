أول شاحنة وقود تدخل إلى غزة من معبر رفح

وكان مدير الإعلام بمعبر رفح وائل أبومحسن قد كشف، أمس الثلاثاء، أعداد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ فتح المعبر الذي يربط غزة بمصر، وأصبح الشريان الوحيد لدخول المساعدات إلى الفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال أبومحسن لـ"إرم نيوز"، إن "عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات والمواد الإغاثية التي تم إدخالها لقطاع غزة منذ فتح معبر رفح قبل نحو عشرين يومًا وصل إلى 1043 شاحنة"، مشيرًا إلى أن هذه الشاحنات تحمل مياهًا وأدوية ومواد غذائية.

وأضاف أنه تم "إدخال 12 سيارة إسعاف قدمتها دولة الكويت لوزارة الصحة الفلسطينية ضمن المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة".