المونيتور: حرب إقليمية واسعة تلوح في الأفق من بوابة لبنان

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن احتمالات نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق في الشرق الأوسط تلوح في الأفق من بوابة لبنان وليس من غزة.

وأضاف الموقع أنه على الرغم من جهود الوساطة الأمريكية لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، فإن التوصل إلى اتفاق لتجنب الصراع يتوقف على ضمان وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن المفاوضين الأمريكيين، بقيادة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز، يحاولون التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحماس قبل شهر رمضان، بهدف التوصل إلى وقف جزئي لإطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.