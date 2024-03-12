سوليفان: لن ندعم أية عملية في رفح لا تحمي المدنيين

أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يدعم أية عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لا تحمي المدنيين.

وقال سوليفان، في تصريحات نقلتها "رويترز"، إن البيت الأبيض لم يرَ بعد خطة لتنفيذ ذلك يمكن الوثوق بها.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي يرى أن الطريق إلى السلام والاستقرار في المنطقة "لا يكمن في اجتياح رفح التي يوجد فيها 1.3 مليون نسمة، من دون وجود خطة يمكن الوثوق بها للتعامل مع السكان هناك".

وأكد المسؤول الأمريكي أن إسرائيل لديها الحق والواجب في إجراءاتها ضد حماس، لكنه اعتبر أنه "إذا كان هناك عرض من حماس بشأن إطلاق الرهائن فهو أمر مرحب به".

وبشأن المحتجزين، قال: "نعتقد أنه لا يزال هناك 5 أمريكيين محتجزين في غزة".