"إيغاد" تكشف عن لقاء مرتقب يضم طرفي النزاع في السودان

كشفت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لدول شرق أفريقيا "إيغاد"، عن لقاء مباشر مرتقب سيضم طرفا الصراع في السودان في غضون 14 يومًا، بينما أكدت استعدادها لتسهيل عملية سلام شاملة لإنهاء الصراع بالسودان.

وعقدت الهيئة، اليوم الخميس قمة استثنائية بمدينة "عنتبي" الأوغندية، لبحث أزمة السودان، حضرها قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو وغاب عنها قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

ودعت "إيغاد" في البيان الختامي للقمة طرفي النزاع إلى الالتزام بالحوار والمفاوضات؛ وإلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والأعمال القتالية تمهيداً للمضي قدماً الطريق للحوار السياسي.

وأكد البيان أن الدول الأعضاء في "إيغاد" ستستخدم جميع الوسائل والقدرات لضمان حل النزاع في السودان سلميًا.

وكانت وزارة الخارجية السودانية، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، تعليق تعاملها مع هيئة "إيغاد"، التي توسطت لإنهاء القتال الدائر منذ 10 شهور بين الجيش وقوات الدعم السريع.