ميليشيا الحوثي تستهدف سفينة للبحرية الأمريكية في خليج عدن
أعلنت ميليشيا الحوثي اليمنية، اليوم الإثنين، أنها استهدفت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عدن، بصاروخ بحري "مناسب".
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي يحيى سريع قال فيه، "أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للميليشيا) مساء أمس الأحد، صاروخا بحريا مناسبا استهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية lewis B puller أثناء إبحارها في خليج عدن".
وأضاف أنه من ضمن مهام هذه السفينة "تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأمريكية التي تشارك في شن العدوان على اليمن".
وأشار إلى أن "عملية الاستهداف تأتي ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية دفاعا عن اليمن العزيز، وتأكيدا على قرار مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم".
وفي السياق شدد البيان على استمرار الميليشيا في "تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".