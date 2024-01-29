ميليشيا الحوثي تستهدف سفينة للبحرية الأمريكية في خليج عدن

أعلنت ميليشيا الحوثي اليمنية، اليوم الإثنين، أنها استهدفت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عدن، بصاروخ بحري "مناسب".

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي يحيى سريع قال فيه، "أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للميليشيا) مساء أمس الأحد، صاروخا بحريا مناسبا استهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية lewis B puller أثناء إبحارها في خليج عدن".