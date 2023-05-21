مشاعر متضاربة لدى أكراد العراق وسوريا بشأن عودة محتملة لأردوغان

تمثّل تركيا "بوابة إلى العالم" بالنسبة لإقليم كردستان العراق بفعل شراكة اقتصادية مهمة تعززت خلال فترة حكم رجب طيب أردوغان، ولذلك تعدّ نتائج الانتخابات الرئاسية التركية حدثًا مهمًا يترقّبه الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.

ولم ينتظر رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التركية لِيُعرب لأردوغان في اتصال هاتفي عن "ثقته وتفاؤله" بفوزه في الـ18 من أيار/مايو، وفق بيان رسمي.

وينظر البعض بإيجابية لفوز محتمل لرجب طيب أردوغان، إلا أنّ آخرين من الأكراد في العراق وسوريا المجاورة يخشون عودته، خوفًا من تصعيد عسكري.

وبينما يجد إقليم كردستان العراق نفسه في مرمى نيران النزاع بين أنقرة ومقاتلي حزب العمال الكردستاني منذ وقت طويل، في سوريا، تشنّ تركيا هجمات ضدّ الإدارة الذاتية الكردية التي تتهمها بالتعاون مع حزب العمال.

وعلى الرغم من تداعيات هذا النزاع على الإقليم، لا تملك أربيل خيارًا سوى تقبّل هذا الوجود العسكري التركي، بحكم العلاقات المتشابكة سياسيًّا واقتصاديًّا وجغرافيًّا.

وفي العام 2022، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين أربيل وأنقرة 12 مليار دولار، ما يساوي أكثر من نصف المبادلات مع العراق عامة.

يرتاح التاجر في دكان صغير للحلويات في سوق أربيل القديم أحمد كروانجي لفكرة أن يعود أردوغان إلى السلطة في تركيا. ويقول الشاب البالغ من العمر 29 عامًا "منذ أن أصبح أردوغان رئيس جمهورية، نحن مرتاحون، وأصبح هناك الكثير من التجارة بيننا وتحسن الاقتصاد".

ويضيف "في زمن أردوغان كانت العلاقة مستقرة مع الأكراد في إقليم كردستان العراق".

يرى علي خضر، تاجر الملابس في متجر مجاور، كذلك أنه "مع فوز أردوغان ستكون العلاقة أفضل من قبل". مع ذلك، يعتبر الرجل البالغ من العمر 34 عامًا أن هذا الفوز "لن يكون لمصلحة الأكراد في تركيا".