سوريا.. نفير عام وحظر تجول يخترقان هدوء دير الزور

اندلعت الاشتباكات المسلحة بين مقاتلي العشائر العربية، وقوات "قسد" المدعومة من الجيش الأمريكي، مجددا في مناطق متفرقة من محيط بلدات ذيبان والطيانة في ريف دير الزور شرقي سوريا، بعد فترة هدوء نسبية بين الطرفين.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت مصادر محلية إن "مقاتلي العشائر شنوا هجوما متزامنا على ثلاث نقاط عسكرية لقوات قسد في محيط بلدتي ذيبان والطيانة، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية في قوات قسد".

وأضافت المصادر أن "مقاتلي العشائر سيطروا بشكل كامل على بلدة الطيانة، وأن قوات قسد انسحبت من جميع نقاط تمركزها في قرية حوايج ذيبان إلى مدرسة القرية على خلفية هـجوم مقـاتلي العشائر".