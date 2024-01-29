20 قتيلا إثر قصف منزل في مخيم النصيرات بغزة
قُتل 20 فلسطينيا بينهم 7 أطفال و4 سيدات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً مأهولاً غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وذكر مراسل "إرم نيوز" في غزة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت المنزل في منطقة السوارحة، وأدى أيضاً إلى إصابة 13 بجراح مختلفة جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.
وقال المتحدث باسم المستشفى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ فيها د.خليل الدقران، إن "معظم الإصابات التي وصلت تعاني من حروق شديدة وتحتاج إلى بتر أجزاء من أطرافها؛ ما يؤكد استخدام الجيش الإسرائيلي لأسلحة محرمة دوليًا".
وبيّن أن المستشفى يعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية والمواد اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية للجرحى، فضلًا عن الحاجة الماسة للوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحساسة وأقسام الجراحة والعمليات؛ للتمكن من إجراء التدخلات الجراحية وفق الضوابط الصحية.
وأشار إلى أن الطاقم الطبي يضطر في معظم الأحيان للتعامل مع الإصابات ميدانيا وعلى الأرض في ظروف غير صحية على الإطلاق.