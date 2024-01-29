20 قتيلا إثر قصف منزل في مخيم النصيرات بغزة

وقال المتحدث باسم المستشفى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ فيها د.خليل الدقران، إن "معظم الإصابات التي وصلت تعاني من حروق شديدة وتحتاج إلى بتر أجزاء من أطرافها؛ ما يؤكد استخدام الجيش الإسرائيلي لأسلحة محرمة دوليًا".

وبيّن أن المستشفى يعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية والمواد اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية للجرحى، فضلًا عن الحاجة الماسة للوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحساسة وأقسام الجراحة والعمليات؛ للتمكن من إجراء التدخلات الجراحية وفق الضوابط الصحية.

وأشار إلى أن الطاقم الطبي يضطر في معظم الأحيان للتعامل مع الإصابات ميدانيا وعلى الأرض في ظروف غير صحية على الإطلاق.